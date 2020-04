A Altice suspendeu o pagamento dos direitos de transmissão televisiva aos clubes da I e II Ligas em abril, porque «não faz sentido» pagar por «um serviço que não está a ser disponibilizado», disse o presidente executivo da empresa.

«A Altice regularizou o pagamento dos conteúdos em março. No mês de abril, não tendo contrapartida, não faz sentido estar a pagar por um serviço que não é disponibilizado. Voltaremos a realizar esses pagamentos logo que esses conteúdos sejam disponibilizados aos nossos cliente», referiu Alexandre Fonseca, em entrevista à Antena 1.



Uma das detentoras dos direitos de transmissão televisiva dos campeonatos, e cujo principal contrato é com o FC Porto, a Altice mostra-se disponível para «negociar qualquer situação que faça sentido» em torno da transmissão de partidas em sinal aberto.

A operadora lamentou ainda não ter sido «ouvida e muito menos notificada» durante o processo que levou à interrupção da Liga devido à pandemia de Covid-19.

«A Altice Portugal não pode deixar de lamentar que durante todo o processo de decisão de suspensão de jogos das Ligas de futebol, nunca ter sido ouvida e muito menos notificada, ou seja, nunca fomos lembrados ou envolvidos em todo o processo, apesar de sermos agora reconhecidamente uma parte importante deste ecossistema», queixou-se a empresa.

Recorde-se que no início do mês, o presidente da FPF, Fernando Gomes, tinha referido que as operadoras iam «cumprir com o que foi estabelecido».