David Tavares, médio do Benfica que está infetado com covid-19, está em isolamento no centro de treinos do Benfica.

O jogador de 21 anos está numa ala de confinamento e, por isso, isolado dos companheiros de equipa, equipa técnica e restante staff do futebol profissional que iniciaram esta quinta-feira um estágio de uma semana até ao jogo com o Tondela.

Recorde-se que o Benfica comunicou a 10 de maio que David Tavares testou positivo para a covid-19.