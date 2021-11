O caso de covid-19 da variante Ómicron detetado num médico do Hospital Garcia de Orta, em Almada, está relacionado com o surto na equipa do Belenenses, adiantou o presidente do Conselho de Administração da unidade hospitalar.



«Está relacionado com o surto conhecido da Belenenses SAD», disse Luís Amaro em declarações à agência Lusa.



Este caso de covid-19 da variante Ómicron levou ao encerramento temporário dos serviços de urgência pediátrica e consulta externa de pediatria da unidade hospitalar a partir das 22h00 de hoje e por um período de 14 dias.

O Garcia de Horta aplicou a medida de isolamento profilático imediato a todos os contactos de risco identificados, cumprindo assim as orientações da autoridade de saúde.

Foram detetados 28 contactos de risco entre os profissionais de saúde, os quais estão a ser acompanhados pelo Departamento de Saúde Ocupacional da unidade hospitalar e que vão permanecer em isolamento profilático durante 14 dias.

Além dos profissionais de saúde, o hospital identificou ainda 28 utentes, considerados contactos de risco, em ambulatório, que já estão a ser seguidos pela autoridade de saúde local.