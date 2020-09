Mesmo sem treinar no relvado devido à Covid-19, o Gil Vicente considera que o jogo de domingo frente ao Portimonense, da segunda jornada da Liga, «não está em risco».



O plantel está a preparar a partida com treinos individuais a partir de casa depois das autoridades de saúde terem impedido os treinos conjuntos na semana passada, face aos 18 casos positivos identificados no clube minhoto.

O novo coronavírus infectou dez jogadores, cinco elementos da equipa técnica e da restante estrutura do futebol, incluindo o próprio treinador Rui Almeida e três pessoas sem ligação ao futebol profissional.

Segundo fonte do clube, ainda nenhuma das pessoas infetadas recuperou, mas os restantes elementos do futebol gilista apresentaram resultados negativos nas duas rondas de testes ocorridas na semana transata e vão ser novamente testados 48 horas antes do jogo com o Portimonense, de acordo com o regulamento da Liga de Clubes.



Depois do encontro frente ao Sporting ter sido adiado, o emblema de Barcelos vai assim disputar o seu primeiro encontro na Liga 2020/21.