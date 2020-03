O surto de COVID-19 começou por fazer-se sentir na cidade de Wuhan (China), no início de dezembro de 2019. Em três meses, o coronavírus espalhou-se pelo mundo e provocou profundas alterações, incluíndo no panorama desportivo.



O Maisfutebol apresenta uma cronologia dos principais acontecimentos relacionados com o impacto coronavírus no desporto mundial:



10 de março

- Federação Portuguesa de Futebol anuncia jogos da I Liga, da II Liga e do Campeonato de Portugal à porta fechada, para além de suspender todas as competições dos escalões de formação de futebol e futsal entre 14 e 28 de março.

- Associações de Futebol do Porto e de Braga anunciam que vão suspender as respetivas competições.



- Associação de Futebol de Lisboa determinou que todos os jogos das competições distritais de seniores de futebol de onze e futsal terão de decorrer à porta fechada no período compreendido entre 14 e 29 de março.

- Vários jogos da Liga dos Campeões (Paris Saint-Germain-Borussia Dortmund; Barcelona-Napoles-Valência-Atalanta; Bayern Munique-Chelsea) serão realizados à porta fechada.

- LASK Linz anunciou que o jogo da Liga Europa frente ao Manchester United vai ser à porta fechada, tal como o Olympiakos-Wolverhampton e o Sevilha-AS Roma.

- Liga francesa anuncia que os jogos dos dois principais campeonatos serão realizados à porta fechada, pelo menos até 15 de abril.

- Governo espanhol decide que as portas dos estádios que recebam jogos dos dois principais escalões do país ficarão fechadas, no mínimo, durante duas semanas.

- Jogo entre a Eslováquia e a República da Irlanda, a contar para os play-offs do Euro2020, será disputado à porta fechada.

- A 30.ª edição da Meia Maratona de Lisboa, prevista para 22 de março, foi adiada para 6 de setembro.

- Evangelos Marinakis, presidente do Olympiakos e do Nottingham Forest, hoje jogam vários jogadores portugueses (para além de Pedro Martins, que treina a equipa grega), anunciou que está infectado com coronavírus. Portugueses terão de ser examinados

9 de março

- Com a Itália de quarentena, o Governo transalpino anunciou a interrupção da Serie A, já depois do Comité Olímpico Nacional ialiano (CONI) ter decretado a suspensão de todas as atividades desportivas até 3 de abril.

- O Basileia não foi autorizado a receber o Eintracht Frankurt, referente à segunda mãos dos oitavos de final da Liga Europa, na sua cidade.

- Benfica anuncia que a equipa B não viaja para o Reino Unido, onde iria defrontar o Swansea para os quartos de final da Premier League International Cup.

- Portimonense decide suspender temporariamente todas as atividades desportivas do clube, para «proteger os jovens», em virtude das informações sobre a evolução do coronavírus na cidade.

- O torneio de ténis de Indian Wells, nos Estados Unidos da América, foi cancelado.

8 de março

- Valência anuncia que o jogo frente à Atalanta, para a Liga dos Campeões, não terá apenas a porta fechada a adeptos. Os jornalistas também não marcarão presença.

- Governo grego anuncia que todos os jogos dos campeonatos profissionais serão disputados à porta fechada.

- A Federação Portuguesa de Futebol e a Liga Portuguesa de Futebol suspenderam o cumprimento entre as equipas e a equipa de arbitragem, através de aperto de mão, em todas as competições.

7 de março

- NBA pediu às equipas para se prepararem para jogos à porta fechada e LeBron James respondeu assim: «Se eu chegar a um pavilhão e não houver adeptos, não jogo.»

6 de março

- Três jogos da Associação de Futebol do Porto foram adiados: Barrosas-Freamunde, Raimona-Roriz e GDC Ferreira-Citânia de Sanfins.

5 de março

- A Premier League inglesa anunciou a proibição de aperto de mãos entre jogadores e árbitros antes dos jogos da principal liga inglesa.

- A Liga belga anunciou uma lista de procedimentos a adotar para evitar a propagação do Covid-19: «Os contactos com jogadores não são desejáveis por agora. Por isso, pedimos aos adeptos que não peçam autógrafos, cumprimentos, ‘selfies’ ou camisolas aos jogadores neste período.»

- FIFA e Confederação Asiática de Futebol decidiram adiar os jogos asiáticos de apuramento para o Mundial 2022, que se realizará no Qatar.

- A Federação Marroquina de Futebol anunciou que os jogos de todas as competições vão ser disputados à porta fechada.

- O Comité Europeu de Hóquei em Patins decidiu suspender as competições europeias de clubes e nações.

4 de março



- O Governo italiano confirmou que todos os eventos desportivos, que incluem os jogos da primeira liga italiana de futebol, vão ser realizados à porta fechada até 3 de abril.

- Klopp recusa falar sobre o coronavírus: «Não importa o que as pessoas famosas dizem. Tem de se falar com as pessoas que sabem, não pessoas como eu que têm zero conhecimento do assunto»

3 de março

- O Trissino, equipa italiana de hóquei em patins, treinada pelo português Sérgio Silva e onde jogam Reinaldo Ventura e Diogo Neves, foi submetida a quarentena depois de ter sido confirmado um caso de coronavírus.

2 de março

- A Liga Suíça de Futebol (SFL) confirmou o adiamento dos campeonatos da primeira e segunda ligas até ao próximo dia 23 de março.

- O Grande Prémio de motociclismo da Tailândia, marcado para 22 de março, foi adiado devido ao novo coronavírus, um dia depois da corrida de abertura do Mundial de MotoGP, no Qatar, ter sido cancelada.

- São confirmados os primeiros dois casos de coronavírus em Portugal.

29 de fevereiro

- A Liga Italiana confirmou o adiamento de cinco jogos desta 26.ª jornada devido ao surto de coronavírus Covid-19, incluindo o Juventus-Inter.

28 de fevereiro

- José Mourinho revela que o sul-coreano Son, jogador do Tottenham, vai ficar de quarentena quando voltar da Coreia do Sul.

27 de fevereiro

- King Udoh, italiano de origem nigeriano, é o primeiro futebolista infetado com o coronavírus. Joga no Pianese, da Serie C de Itália.

- Um adepto que acompanhou o Valência na deslocação a Milão para defrontar a Atalanta descobriu que está infetado com o coronavírus.

25 de fevereiro

- A Federação Japonesa de Futebol suspendeu até 15 de março todos os jogos oficiais devido ao surto de coronavírus.

24 de fevereiro

- A Coreia do Sul adiou indefinidamente o início da temporada de futebol de 2020 devido ao surto do coronavirus.

22 de fevereiro

- Giuseppe Conte, Primeiro Ministro de Itália, confirmou o adiamento de três jogos da Serie A: Atalanta-Sassuolo, Verona-Cagliari e Inter-Sampdoria.

12 de fevereiro

- O Grande Prémio da China em Fórmula 1, que ia decorrer entre 17 e 19 de abril, foi adiado.

11 de fevereiro

- A Confederação Asiática de Futebol anunciou que todos os jogos da fase preliminar da Liga dos Campeões com equipas do leste asiático vão ser adiados para abril.

4 de fevereiro

- A Confederação Asiática anunciou o adiamento de jogos com equipas chinesas na Liga dos Campeões asiática.

30 de janeiro

- A Associação Chinesa de Futebol anunciou a suspensão, até novo aviso, de todas as competições, incluindo a liga principal