O roupeiro Paulinho, o treinador-adjunto Carlos Fernandes e o preparador-físico Gonçalo Álvaro são os mais recentes elementos do Sporting que testaram positivo à covid-19.

A informação foi avançada pelo jornal Record e confirmada também pelo Maisfutebol.

Os três já não marcaram presença no jogo da Taça de Portugal com o Marítimo, tendo sido colocados em isolamento logo que se tomou conhecimento de um contacto de risco. Segundo foi possível saber, encontram-se assintomáticos.

Recorde-se que a equipa principal do Sporting foi afetada por um surto de covid-19 no início da época. Nessa altura, oito jogadores e o treinador Ruben Amorim testaram positivo para o vírus e o jogo da 1.ª jornada com o Gil Vicente (que também foi afetado na altura) teve de ser adiado.