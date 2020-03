Isolado na Madeira, Cristiano Ronaldo tem partilhado vários momentos do seu quotidiano. Depois de ter orientado um treino para a família, o avançado da Juventus ensinou três dos quatro filhos a desinfetar as mãos.



Mateo, Eva e Alana parecem ter aprendido bem a lição.



Face à pandemia de Covid-19 é extremamente importante lavar as mãos várias vezes ao dia e o Ronaldo acaba por transmitir precisamente essa mensagem.