A Federação de Futebol da Argentina (AFA) divulgou um vídeo de sensibilização para a luta contra a pandemia de Covid-19 e recorreu a uma mensagem forte: «Ninguém é campeão sozinho.»



«Nem mesmo Diego em 1986», pode ouvir-se, como referência ao sensacional desempenho de Diego Armando Maradona nesse Campeonato do Mundo. «Sem aquele golo de Burru na final, não teria levantado a taça», completam os argentinos.



Jorge Luis Burruchaga marcou o terceiro golo da Argentina na final do Mundial de 1986, frente à Alemanha Ocidental (3-2), no Estádio Azteca.