Marcelo Rebelo de Sousa admitiu, esta segunda-feira, que o estado de Emergência se mantenha pelo menos até maio, mesmo com um plano de desconfinamento em vigor. A razão está relacionada com algumas atividades que vão permanecer encerradas e este quadro legal legitima as restrições.

«Havendo um plano de desconfinamento até maio, quer dizer que há atividades parcialmente confinadas até maio. E portanto, é muito provável que haja estado de emergência a acompanhar essa realidade, porque o estado de emergência legitima aquilo que, com maior ou menor extensão, são restrições na vida dos portugueses», assumiu o Presidente da República em declarações aos jornalistas, durante uma visita à Escola Básica Parque Silva, freguesia de Benfica, em Lisboa.



O atual período de estado de Emergência foi o 13.º decretado pelo chefe de Estado no atual contexto de pandemia de covid-19 e tem efeitos até 31 de março. Pode ler a notícia na íntegra na TVI24.