O Presidente da República enviou, esta quarta-feira, o projeto do 13.º Estado de Emergência para a Assembleia da República.

De acordo com o comunicado da presidência, Marcelo Rebelo de Sousa entende «haver razões para o manter por mais 15 dias, nos mesmos termos da última renovação».



«Estando a situação a evoluir favoravelmente, fruto das medidas tomadas ao abrigo do estado de emergência, mas permanecendo sinais externos ainda complexos e impondo acautelar os passos a dar no futuro próximo, o Presidente da República entende haver razões para o manter por mais 15 dias, nos mesmos termos da última renovação, pelo que acaba de transmitir à Assembleia da República o respetivo projeto de decreto», pode ler-se na nota.



