O presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, entregou ao Parlamento o decreto que vai regular o novo estado de emergência entre 24 de dezembro a 7 de janeiro.



«Depois de ouvido o Governo, que se pronunciou esta noite em sentido favorável, o Presidente da República acabou de enviar à Assembleia da República, para autorização desta, o projeto de diploma renovando, pelo período de 15 dias, até 7 de janeiro de 2021, o estado de emergência para todo o território nacional, permitindo ao Governo efetivar as medidas para este novo período», lê-se no comunicado divulgado na página da Presidência da República.



