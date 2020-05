A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) publicou nesta quarta-feira as regras de lotação de algumas praias da costa portuguesa, não havendo ainda indicações relativamente aos areais do Alentejo, Centro, e Norte do país.

Nos documentos apresentados, apenas são referidas as praias do Tejo e Oeste, bem como do Barlavento e Sotavento algarvios.

Segundo informação da APA, algumas das praias terão uma «capacidade potencial de ocupação» que poderá variar com a maré. São os casos da Lagoa da Foz do Arelho, praias do Baleal (Peniche), praia das Maçãs (Sintra), São João da Caparica (Almada), praia da Arrifana (Aljezur), praia Dona Ana (Lagos) ou da praia de Armação de Pêra (Lagoa).

Veja a lotação das praias do Tejo e do Oeste:

APA Lotacao Praias TejoOest... by TVI24 on Scribd

Consulte a lotação das praias do Sotavento algarvio:

APA Lotacao Praias Algarve ... by TVI24 on Scribd

Veja a lotação das praias do Barlavento algarvio:

APA Lotacao Praias Algarve ... by TVI24 on Scribd