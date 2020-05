Os centros comerciais e também as Lojas do Cidadão na região de Lisboa vão reabrir apenas a 5 de junho. A decisão foi tomada em conselho de ministros e fundamentada com base no aumento de novos casos de covid-19 nesta região do país.

Também as lojas com mais de 400 metros quadrados vão permanecer encerradas, tal como as feiras, que continuam suspensas, conforme pode ler na TVI24.

Na apresentação daquela que será a terceira fase do plano de desconfinamento, o primeiro-ministro referiu que a avaliação do desconfinamento é positiva para a generalidade do país, mas sublinhou que o que se passa na Área Metropolitana de Lisboa é «motivo de preocupação».