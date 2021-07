Há esta semana 116 concelhos em risco elevado ou muito elevado, mais 26 do que na semana passada. Este conjunto de concelhos é o que tem, por exemplo, a obrigatoriedade de apresentação do certificado ou teste negativo nos restaurantes ao fim de semana, ou o dever de recolhimento entre as 23h00 e as 5h00.

O número de concelhos em risco muito elevado aumentou de 46 para 61 numa semana, enquanto o número de concelhos em risco elevado aumentou de 44 para 55.

Há ainda 29 concelhos em alerta.

Por outro lado, Mariana Vieira da Silva, Ministra de Estado e da Presidência revelou nesta quinta-feira que a região de Lisboa e Vale do Tejo e os Açores já terão ultrapassado o pico da quarta vaga.

Veja abaixo a lista dos concelhos em risco:

CONCELHOS EM RISCO MUITO ELEVADO

Albergaria-a-Velha

Albufeira

Alcochete

Alenquer

Aljustrel

Almada

Amadora

Arraiolos

Aveiro

Azambuja

Barreiro

Batalha

Benavente

Cascais

Espinho

Faro

Gondomar

Ílhavo

Lagoa

Lagos

Lisboa

Loulé

Loures

Lourinhã

Lousada

Mafra

Maia

Matosinhos

Mira

Moita

Montijo

Nazaré

Odivelas

Oeiras

Olhão

Oliveira do Bairro

Palmela

Paredes

Pedrógão Grande

Peniche

Portimão

Porto

Póvoa de Varzim

Santo Tirso

São Brás de Alportel

Seixal

Sesimbra

Setúbal

Silves

Sines

Sintra

Sobral de Monte Agraço

Tavira

Vagos

Valongo

Vila do Bispo

Vila Franca de Xira

Vila Nova de Famalicão

Vila Nova de Gaia

Vila Real de Santo António

Viseu

CONCELHOS EM RISCO ELEVADO:

Águeda

Alcobaça

Alcoutim

Amarante

Anadia

Arruda dos Vinhos

Avis

Barcelos

Bombarral

Braga

Cadaval

Caldas da Rainha

Cantanhede

Cartaxo

Castelo de Paiva

Castro Marim

Chaves

Coimbra

Constância

Elvas

Estarreja

Fafe

Felgueiras

Figueira da Foz

Guarda

Guimarães

Leiria

Marco de Canaveses

Marinha Grande

Mogadouro

Montemor-o-Novo

Montemor-o-Velho

Murtosa

Óbidos

Ourém

Ovar

Paços de Ferreira

Paredes de Coura

Penafiel

Porto de Mós

Rio Maior

Salvaterra de Magos

Santa Maria da Feira

Santarém

Santiago do Cacém

São João da Madeira

Serpa

Torres Vedras

Trofa

Valpaços

Viana do Castelo

Vila do Conde

Vila Real

Vila Viçosa

Vizela

CONCELHOS EM ALERTA:

Aljezur

Almeirim

Almodôvar

Amares

Beja

Bragança

Celorico de Basto

Cinfães

Cuba

Entroncamento

Esposende

Évora

Freixo de Espada à Cinta

Mealhada

Miranda do Douro

Mirandela

Montalegre

Moura

Odemira

Oliveira de Azeméis

Pombal

Ponte de Lima

Póvoa de Lanhoso

Resende

São João da Pesqueira

Tomar

Torres Novas

Vale de Cambra

Vila Pouca de Aguiar