O Governo vai reunir esta quinta-feira em Conselho de Ministros para tomar novas medidas no sentido de inverter o crescimento de contágios e de mortes em Portugal provocadas pelo novo coronavírus.

Através de uma mensagem publicada nas redes sociais, o primeiro-ministro comunicou ter reunido de emergência com os ministros de Estado e da Presidência, da Saúde, e da Ciência e do Ensino Superior. «Fizemos um ponto de situação sobre a alarmante propagação da pandemia em Portugal. E analisámos detalhadamente a relevante informação que os epidemiologistas partilharam hoje com o Governo, designadamente sobre o crescimento da variante britânica do vírus no nosso país. Esta quinta-feira reuniremos o Conselho de Ministro, analisaremos todas estas informações e decidiremos em conformidade com a certeza de que a nossa prioridade é salvar vidas e controlar a pandemia», escreveu o chefe do Governo.

Recorde-se que aquando do anúncio do período de confinamento geral, na semana passada, António Costa disse não ver razões para encerrar as escolas, justificando que não se tratavam de locais com focos preocupantes de surtos, mas esta semana já veio afirmar que essa medida pode ser inevitável caso fique provado que a nova variante do vírus se tornou dominante em Portugal.

Já esta quarta-feira, Marta Temido, ministra da Saúde, admitiu em entrevista à RTP3 que o encerramento total das escolas está a ser equacionado.



Em declarações ao Porto Canal, o Presidente da República e recandidato ao cargo, Marcelo Rebelo de Sousa, considerou que o encerramento das escolas «é uma boa solução, se for essa a que for adotada no Conselho de Ministros».

Esta quarta-feira, Portugal registou um novo máximo diário de infetados e de óbitos em 24 horas.