Itália registou nas últimas 24 horas 451 novos casos de covid-19, o número diário mais baixo no país desde 2 de março. Segundo os dados do mais recente balanço feito pela Proteção Civil italiana, registaram-se ainda 99 mortes: desde 9 de março (97) que não havia um dia com menos de uma centena de óbitos a lamentar.

No último dia registaram-se ainda 2.150 recuperações e há agora 66.553 casos ativos no país, menos 1.798 do que na véspera.

Desde o início da pandemia, Itália contabiliza 225.886 casos e 32.007 mortes por infeção por covid-19.