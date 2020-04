E se pudéssemos ter prevenido o coronavírus?

Quatro cientistas do departamento de Microbiologia e Centro de Investigação de Infeção e Imunologia da Universidade de Hong Kong publicaram em 2007 (!) um estudo (sobre o qual pode ler mais no site da TVI24) que previa o surgimento de um novo coronavírus dentro de alguns anos, o qual se propagaria entre animais e humanos.

Em outubro de 2007, os cientistas Vicent C.C. Cheng, Susanna K.P. Lau, Patrick C.Y Woo e Kwok Yung Yuen avisaram, numa investigação publicada na revista Clinical Microbiology Reviews da Sociedade Americana e Microbiologia, que o hábito do sul da China de «comer animais exóticos» era uma «bomba relógio» para o mundo.

«A presença de um grande reservatório de vírus similares no SARS-CoV nos morcegos em ferradura, juntamente com a cultura de comer mamíferos exóticos no sul de China é uma bomba relógio», concluíram.