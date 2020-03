Conselheiro da Red Bull e responsável pelo programa de desenvolvimento da equipa, Helmut Marko revelou na televisão austríaca que propôs que os pilotos da marca [incluindo os da Alpha Tauri, a outra formação que a empresa detém na Fórmula 1] fossem propositadamente infetados com Covid-19.

No programa Sport am Sonntag da ORF, Marko disse que a Red Bull tem «quatro pilotos de Fórmula 1 e dez juniores e a ideia era organizar uma concentração com eles, de modo a passar o tempo morto fisica e mentalmente, o que seria a altura ideal para a infeção».

O austríaco acrescentou que «todos eles são rapazes jovens e de boa saúde e, assim, estariam preparados para quando a ação começasse».

Os outros responsáveis da Red Bull recusaram a ideia.«Digamos que não foi muito bem recebida», confessou Marko.