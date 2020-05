Alguns dos clubes que competem nos escalões secundários do futsal nacional criticaram a posição dos primodivisionários relativamente ao alargamento da competição, acusando-os de serem «donos disto tudo».

«Mais uma vez, os pseudo ‘DDT’ (donos disto tudo) revelaram enormes lacunas de análise, uma incoerência brutal e uma falta de conhecimento, que é imperdoável em clubes que se dizem amadores, mas pagam como profissionais», referem dez clubes de divisões secundárias, desde a II Liga aos distritais, num comunicado divulgado esta segunda-feira. Os clubes em questão são a ADC São Mateus, o Piratas de Creixomil, o SCU Torreense, o CSP Vila Flor, o Valpaços Futsal, o CDR Gondarém, o GD Mata/AAUBI, o Casa do Benfica Golegã, o Caxinas Futsal e o Ferreira do Zêzere.



A nota acusa ainda os clubes do escalão máximo de quererem um tratamento «diferenciado» e que os mesmos entram em contradição quando sugerem a não subida e descida de divisão num ponto e em outro querem uma alteração dos quadros competitivos.

«Os clubes da Liga incitam e pressionam a FPF a ter dois pesos e duas medidas, não se preocupando com a igualdade e equidade que, obrigatoriamente, têm de existir num estado de direito e numa instituição de referência como a Federação Portuguesa de Futebol», acusam.

O comunicado surge em reação à posição de 12 dos 14 clubes da Liga, com exceção de Belenenses e Clube Recreativo de Candoso, devido a conflito de interesses, para que não exista um alargamento do campeonato.

«Estamos em total desacordo com qualquer alargamento da Liga (...), bem como qualquer alteração do modelo competitivo, com o intuito de salvaguardar o nível de competitividade da prova», indicaram os clubes, em comunicado, subscrito por 12 dos 14 emblemas.

A tomada de posição surgiu após uma reunião dos clubes por videoconferência e contou apenas com a abstenção de Belenenses e Clube Recreativo de Candoso, que ocupavam os últimos lugares na Liga quando a prova foi suspensa, devido à pandemia de covid-19.

A 8 de abril a FPF cancelou os campeonatos seniores não profissionais de futebol e de futsal da época 2019/20, devido à pandemia de covid-19, não tendo sido atribuídos títulos de campeão, nem aplicado o regime de subidas e descidas.