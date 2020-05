Interrompida desde meados de março devido à pandemia de Covid-19, Shaquille O'Neal defende que a NBA deve ser cancelada.

«Acho que devemos desistir da temporada. Todos devem ir para casa, ficar em forma e voltar para a próxima época. Vamos cancelá-la, é fácil», apelou o antigo jogador dos Los Angeles Lakers e agora comentador de televisão, em entrevista ao USA Today.

Quatro vezes campeão da NBA, três pelos Lakers (2000, 2001 e 2002) e uma pelos Miami Heat (2006), o antigo basquetebolista acredita que, se a competição for retomada, a equipa que ficar em primeiro não poderá ser considerada «campeã por inteiro”»

«Tentar retomar a temporada despachando rápido os play-offs? Seja qual for a equipa a vencer o título, haverá um asterisco ao lado do nome, mas não terá o respeito que costumamos dar a um campeão», justificou.



O'Neal questiona-se acerca do que aconteceria se uma equipa que em março não estivesse nos candidatos ao título e, subitamente, começasse a ganhar na nova fórmula de play-off.

«Ninguém a respeitará. Novamente, é preciso cancelar a época e preocuparmo-nos com a saúde dos espetadores e jogadores antes de voltar na próxima temporada», concluiu.

A NBA estuda há semanas a possibilidade reatar a prova à porta fechada, juntando todas as equipas na mesma área confinada, que poderia ser Las Vegas e/ou a Disney World, em Orlando.

«Seria mais seguro estar no mesmo lugar, ou em dois lugares, para começar», justificou Adam Silver, o responsável máximo da NBA, em comunicação aos jogadores através de videoconferência.