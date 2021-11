No dia em que se ficou a saber que o governo dos Países Baixos decidiu voltar a fechar os estádios ao público, Louis van Gaal deu «o exemplo português» como modelo a replicar no seu país.



O selecionador neerlandês mora há vários anos no Algarve e aplaude a gestão portuguesa ao longo da pandemia. Van Gaal está «triste» por saber que a sua equipa vai receber a Noruega «num estádio vazio».



«Os portugueses não discutem se devem ou não usar máscara. Existem regras e elas são aplicadas», afirmou Louis van Gaal em conferência de imprensa.



«Os neerlandeses acham que sabem mais. Mas não quero falar de política. Só quero dizer que todos os países gostariam de ter uma taxa de vacinação tão elevada como a portuguesa. É quase 98 por cento da população que está vacinada [88 por cento tem a vacinação completa]. Portugal conseguiu isso, é um paraíso e eu moro lá.»