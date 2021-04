O Presidente da República prepara-se para não propor mais uma renovação do estado de emergência, confirmou o deputado da Iniciativa Liberal aos jornalistas.

«Teremos chegado ao fim desta saga que tanto tem prejudicado o país. É um dia feliz. Vamos deixar de estar em estado emergência», afirmou João Cotrim Figueiredo.

Depois de ouvir os partidos, Marcelo Rebelo de Sousa vai falar ao país esta terça-feira, pelas 20:00.

Tendo em conta a posição do Presidente e «os resultados positivos» anunciados na reunião com os especialistas no Infarmed, Cotrim Figueiredo não acredita que «alguém se vá opor» ao fim do estado de emergência.

Leia mais em TVI 24