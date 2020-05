Raheem Sterling, jogador do Manchester City, está preocupado com o regresso da Premier League numa altura em que o mundo está a braços com a pandemia da covid-19.

«Um amigo muito próximo perdeu a avó. Membros da minha família também morreram. Portanto, temos de ser inteligentes e cuidar de nós mesmos e daqueles que nos rodeiam. Somos todos apaixonados pelo futebol, todos amamos o futebol e queremos que ele volte. Mas estamos a passar por uma pandemia», começou por dizer o jogador no seu canal de Youtube.

«O momento em que voltarmos ter de ser um momento que não seja apenas por razões futebolísticas, mas que seja seguro não só para nós, jogadores, mas para equipas médicas, árbitros», apontou.

«Não sei como isso irá funcionar, mas acho que, quando assegurarem a segurança das pessoas e dos jogadores, é o momento correto», disse, Raheem Sterling, acrescentando:

«Até lá… Não estou com medo, mas com reservas e a pensar no pior cenário possível. Ao mesmo tempo, estou ansioso pelo regresso e quero muito voltar, mas tenho esperança que seja quando tudo estiver bem.»

Os clubes da Premier League reiteraram a intenção de concluir a temporada, depois de o governo ter anunciado que não haverá desporto profissional até dia 1 de junho. Além disso os emblemas pretendem jogar os jogos fora e em casa, conforme estava planeado antes da pandemia de covid-19.

O Reino Unido ultrapassou esta segunda-feira as 32 mil mortes por covid-19.