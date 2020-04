O Tottenham, de José Mourinho, comunicou que, afinal, não vai baixar os salários dos funcionários, num valor que estava estabelecido rondar os 20% nos meses de abril e maio.

Esta decisão, na altura, foi fortemente criticada pelos adeptos do clube, uma vez que essa redução não incluía os jogadores e equipa técnica.

Agora, o dono do clube David Levy garantiu que não só todos os funcionários, sem excepção, vão receber o ordenado completo, como as únicas pessoas que vão ver os salários reduzidos são as que fazem da administração, incluindo o próprio Levy.

O Tottenham anunciou também que o seu estádio está agora disponível para ajudar os profissionais de saúde do Reino Unido, tornando-se no primeiro recinto da Premier League a ser utilizado para a realização de testes, bem como para o tratamento de doentes com Covid-19.