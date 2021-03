António Costa alertou esta quarta-feira os portugueses para a o longo caminho que há pela frente no combate à pandemia de covid-19.



«A batalha contra a pandemia não está ganha. Nós podemos vir, espero que não, a recuar e a voltar a encerrar as escolas do primeiro ciclo», disse o primeiro-ministro, numa declaração ao país.



Sobre o plano de desconfinamento, António Costa diz que este se mantém, «se tudo correr bem». O Conselho de Ministros reúne-se esta quinta-feira para avaliar os próximos passos a dar.

Como pode ler no site da TVI24, o primeiro-ministro fez o alerta depois de ter anunciado que os três diplomas dos apoios sociais, aprovados no Parlamento a 3 de março, vão seguir para o Tribunal Constitucional.