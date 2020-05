O Vizela considera que «foi feita justiça» com a indicação da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) para a equipa minhota e o Arouca subirem à II Liga, após a interrupção do Campeonato de Portugal devido à covid-19.

«Confesso que foram tempos stressantes estas últimas semanas, mas foi feita justiça. Aguardávamos há algum tempo esta decisão, porque não há havia outra forma. Quero dar também os parabéns à Federação», disse o líder da SAD vizelense à agência Lusa.

Para Diogo Godinho, na impossibilidade de utilizar o play-off para indicar as equipas, como explicou a FPF e como o dirigente já esperava, teria de ser pelo outro critério, o do mérito desportivo.

«Bastava ler o comunicado [da FPF] de há cerca de um mês para perceber que não iam realizar-se mais jogos, pelo que foi reconhecido o mérito desportivo do Vizela e do Arouca», disse, lembrando que foram as equipas com mais pontos de todas a séries à data de interrupção do Campeonato de Portugal.

O Vizela liderava então a série A, com 60 pontos, e o Arouca era primeiro da série B, com 58.

Os vizelenses querem agora consolidar a equipa na II Liga e, «a médio prazo», apostar na subida ao principal escalão.

«A II Liga é muito competitiva e queremos dar um passo de cada vez, até porque são conhecidos os casos de clubes que subiram a esse campeonato e desceram logo de seguida. Somos ambiciosos, queremos atingir a I Liga, mas a médio prazo», afirmou Diogo Godinho, que disse ainda não acreditar «que haja recursos de outros clubes porque não há fundamento para isso».

O Campeonato de Portugal é uma competição em duas fases. Na primeira, 72 clubes competem em quatro séries de 18 equipas. Os dois primeiros de cada série disputam, depois, um play-off para encontrar os dois a indicar à II Liga.

A prova foi, no entanto, interrompida em março, quando faltavam disputar nove jornadas da primeira fase e todos os clubes se encontravam com o mesmo número de jogos.