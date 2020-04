A PSP Aveiro anunciou ter detido um homem de 33 anos infetado com coronavírus, por estar em violação de confinamento obrigatório. Em comunicado, a PSP refere que o indivíduo, residente no concelho de Aveiro, foi intercetado pelos agentes na quarta-feira, pelas 18:55 num parque de estacionamento daquela cidade.

De acordo com a Polícia, o homem conhecia o resultado positivo do teste de Covid-19, realizado no dia 31 de março, em Viseu, bem como o dever de confinamento obrigatório, para evitar a propagação de doença contagiosa. O suspeito foi acompanhado até ao seu domicílio por esta oolícia e a ocorrência foi comunicada ao Ministério Público.