O Governo português apertou as restrições para a passagem de ano, com o recolher obrigatório a partir das 23 horas de 31 de dezembro. A decisão foi tomada na tarde desta quinta-feira, em Conselho de Ministros.

A liberdade de circulação também vai ser restringida nos dias 1, 2 e 3 de janeiro de 2021, com recolher obrigatório a partir das 13 horas, anunciou o primeiro-ministro António Costa, no final da reunião do Conselho de Ministros, numa declaração em vídeo. As medidas são para todo o país, independentemente do grau de risco de cada concelho de Portugal Continental.

«Ao contrário do que tínhamos anunciado há 15 dias (…) temos de cortar totalmente as celebrações de Ano Novo», afirmou António Costa, sendo que as medidas antes anunciadas para o Natal, devido à covid-19, mantêm-se.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, decretou esta quinta-feira a renovação do estado de emergência por mais 15 dias, até 7 de janeiro, pedido aos portugueses bom senso na quadra natalícia.