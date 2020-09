O Secretário de Estado adjunto da Saúde, António Lacerda Sales, afastou a hipótese de os adeptos regressarem em breve devido à situação epidemiológica que o país vive.



«É evidente que não podemos dar sinais contrários à evolução epidemiológica e ao estado de contingência do país. Seria mau que quem quer que seja tentasse dar indicadores contrários à evolução da pandemia. Se a evolução epidemiológica for negativa, se continuar a haver crescimento de casos, é muito provável que isso venha a acontecer [estádios continuarem sem público]», referiu, em declarações à SIC Notícias.



«O comportamento no futebol é de grandes emoções e paixões e sabemos que diferentes níveis de atividade da cultura têm comportamentos diferentes por parte das pessoas. Os adeptos portugueses sabem comportar-se, são disciplinados e têm consciência cívica. Quando for a altura certa, e não sabemos quando será, abriremos os estádios. Para já, com estes números e com a tendência crescente, não é previsível que tal aconteça», acrescentou.



A Liga e o Secretário de Estado adjunto da Saúde vão voltar a reunir no início de outubro.