Além do adiamento do Campeonato Europeu para 2021, a UEFA anunciou ainda que todos os jogos e competições de clubes e seleções sob a sua égide, masculinos e femininos, incluindo os encontros amigáveis, foram suspensos.

Os jogos de preparação das seleções e os encontros do play-off do Europeu que estavam marcados para o fim de março, passam agora para o início de junho, mas com a ressalva de que a situação ainda pode ser revista. Destes jogos sairá um dos adversários de Portugal na fase final do Europeu, a completar o grupo em que estão também França e Alemanha.

Recorde-se que a Seleção Nacional tinha previsto estar no Qatar, no final de março, para disputar um torneio e defrontaria ainda a Eslovénia a 31 de maio, em Ljubljana, e depois a Espanha a 5 de junho, em Madrid.

Na nota da UEFA não faz referência à solução encontrada para o que falta disputar da Liga dos Campeões e Liga Europa, dizendo apenas: «As decisões sobre datas para outras competições da UEFA, de clubes ou selecções, masculinas e femininas, serão tomadas e anunciadas oportunamente.»

Estas decisões surgem na sequência da reunião da UEFA por videoconferência com os representantes das 55 federações nacionais de futebol, com a Associação Europeia de Clubes (ECA), e ainda com a Associação das Ligas Europeias e a FIFPro para fazer face à situação causada pela pandemia Covid-19.