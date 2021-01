A imagem de uma aluna com casaco vestido, capuz a cobrir-lhe a cabeça e manta a proteger o corpo desde o peito até aos pés tornou-se viral nos últimos dias nas redes sociais, como conta a TVI24.

Na fotografia, tirada na última quarta-feira, na Escola Secundária de Serpa, pelo professor Vítor Brasão, era notória a dificuldade da aluna em segurar o lápis, por causa do frio nas mãos, e este foi o rastilho que chamou a atenção para as condições que se vivem por estes dias nas escolas de todo o país.

A TVI foi ouvir o diretor do agrupamento de escolas de Serpa, Francisco Oliveira, que reconhece que manter o aquecimento dos espaços é difícil e que, por isso, os alunos vão para as aulas de mantas, gorros, cachecóis e luvas, como pode ver no vídeo associado.

O frio nas escolas é recorrente, mas este ano com a agravante de ser necessário abrir portas e janelas para arejar as salas devido à pandemia de covid-19.