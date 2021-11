Graça Freitas, Diretora Geral da Saúde, lamentou o número de pessoas sem máscara no último jogo da Seleção Nacional, frente à Sérvia, no Estádio da Luz, e apelou aos portugueses para que tenham consciência de que «a pandemia não acabou».

«Gostava que as pessoas estivessem de máscara. Volto a dizer: a pandemia não acabou, nunca houve tantos casos na Europa como há agora. Mesmo Portugal, pese a taxa de vacinação, está a aumentar os seus casos. As pessoas têm que se consciencializar que a pandemia não é passado e está nas mãos de cada um cumprir regras e ter responsabilidade. Preferia ver as pessoas de máscara, já que estavam tantas e tão entusiasmadas», destacou a governante em declarações à RTP.

Portugal é o sexto país com menos mortes e novos casos derivados da pandemia da Europa mas, ainda assim, os números têm estado a crescer no último mês de outubro, como se verifica, de forma mais acentuada, na grande maioria dos países da União Europeia.

Será nesse sentido que o Governo marcou esta segunda-feira uma reunião para a próxima sexta-feira sobre a evolução da situação epidemiológica da covid-19 em Portugal, juntando especialistas e políticos no Infarmed, em Lisboa.

Segundo adianta a Agência Lusa, a reunião está prevista para as 15h00 e vai contar com a participação do chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, do presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, e de representantes dos partidos com representação parlamentar.