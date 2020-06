O estado de Calamidade vai ser prolongado em quinze freguesias da região de Lisboa, anunciou o primeiro-ministro nesta segunda-feira, após uma reunião com os autarcas dos cinco concelhos mais afetados pela pandemia de covid-19 (Amadora, Loures, Lisboa, Odivelas e Sintra) na grande Lisboa.

Esta é uma das medidas para conter o surto de covid-19 na região de Lisboa, a mais afetada nas últimas duas semanas, mas o governo ainda não revelou quais as quinze freguesias em causa.

O núcleo do problema centra-se em 15 freguesias do conjunto destes concelhos. E destas freguesias é possível localizar as áreas residenciais onde há uma incidência particular. Isto permite-nos adotar uma estratégia que combine, por um lado, medidas transversais de reforço das restrições de algumas atividades, com um trabalho localizado e focado do ponto de vista da saúde pública", explicou António Costa, em conferência de imprensa, após cinco horas de reunião com os autarcas Fernando Medina (Lisboa), Basílio Horta (Sintra), Carla Tavares (Amadora), Hugo Martins (Odivelas) e Bernardino Soares (Loures).

Também a partir de agora, adianta a TVI24, os ajuntamentos na região de Lisboa passam a ter um limite de dez pessoas, metade dos que estavam autorizados. Os estabelecimentos comerciais também terão de fechar até às 20h00, com exceção dos restaurantes. Mesmo as áreas de serviço, ficam proibidas de vender bebidas a partir das oito da noite.

O primeiro-ministro anunciou ainda um reforço policial para as zonas mais afetadas, uma maior fiscalização e a aplicação de coimas aos infratores.

Vamos aprovar um diploma prevendo contraordenações que permita às forças de segurança autuar ajuntamentos não permitidos».

A partir de agora, as forças de segurança vão poder multar quem desrespeitar as medidas de distanciamento social, nomeadamente as que têm sido mostradas nos últimos dias, com vários ajuntamentos de jovens, tanto em Lisboa como no Norte do país.

As medidas entram em vigor à meia-noite de hoje.