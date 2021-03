O Reino Unido anunciou esta segunda-feira a retirada de Portugal da lista vermelha de restrições de voos a partir do dia 19 de março.

A decisão foi comunicada através do site do governo britânico que indica que a eliminação das restrições de voo entra em vigor a partir das 4h00 da manhã.

O levantar das suspensões de circulação entre os territórios abrange Portugal continental, juntamente com a Madeira e os Açores.

Na prática, os viajantes de Portugal vão poder realizar o isolamento profilático em casa, em vez de pagarem 1.750 libras por um hotel (2.038 euros).

Portugal é o único país europeu numa lista de países africanos e sul-americanos cujas viagens para o Reino Unido estão proibidas para reduzir o risco de importação de variantes do novo coronavírus mais infecciosas e resistentes às vacinas, como aquelas descobertas no Brasil e África do Sul.

A medida foi introduzida a 15 de fevereiro, mas o Reino Unido já tinha suspendido os voos diretos de Portugal a 15 de janeiro, medida que Portugal reproduziu a 23 de janeiro.

A notícia surge no mesmo dia em que o Governo português decidiu prolongar a suspensão de todos os voos, comerciais ou privados, de e para o Brasil e Reino Unido até 31 de março.

Na origem desta decisão estão as novas estirpes do SARS-CoV-2 detetadas nestes países.