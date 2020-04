Este fim de semana vai se de calor e as temperaturas poderão atingir valores perto dos 35 graus no domingo, no interior do Alentejo. A meteorologista Patrícia Marques, afirmou, em declarações à TVI, que as temperaturas começam a aumentar na sexta-feira, mas será no domingo que se vai verificar a subida mais acentuada.

A partir de dia 1 as temperaturas começam a aumentar, a máxima e a mínima, depois há uma nova subida no sábado, mas a subida mais significativa será no domingo, em que as temperaturas podem chegar perto dos 35 graus no interior do Alentejo», vincou Patrícia Marques

Todo o interior do país terá temperaturas acima dos 25 graus, mas na região Sul e no interior do Alentejo as temperaturas serão ainda mais altas, com valores acima dos 30 graus.

Teremos valores acima dos 25 graus em Bragança e Vila Real. (...) Na região Sul e no interior do Alentejo principalmente teremos temperaturas acima dos 30 graus», destacou.

A meteorologista referiu que estas são temperaturas «um bocadinho acima da média», mas que «nesta altura da primavera são temperaturas que ocorrem pontualmente». «É um episódio normal da primavera», acrescentou.

Apesar do calor que se espera, as regras de confinamento por causa da pandemia da covid-19 mantêm-se e as autoridades apelam à população para que fique em casa.

