O Governo Regional da Madeira decidiu encerrar tabacarias e quiosques como forma de prevenção enquanto durar o surto de coronavírus.

A medida, que na prática proíbe a comercialização de revistas e jornais nestes estabelecimentos, restringe o acesso às publicações da imprensa apenas às entregas ao domicílio.

Quiosques e tabacarias vão encerrar a partir da meia-noite do dia 31 de março, de acordo com o anúncio foi feito por Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional, numa conferência de imprensa que decorreu na tarde de domingo no Funchal.