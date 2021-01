Ao contrário do que é habitual, após o treino desta terça-feira, na véspera de um jogo, os jogadores do Benfica treinaram e deixaram o centro de treinos das águias, no Seixal, não ficando reunidos para estágio.

Ainda não se sabe se os encarnados vão a jogo frente ao Sp. Braga, depois de ter sido detetado um surto que infetou 17 pessoas entre jogadores, equipa técnica e staff, mas o que é certo é que o plantel não ficou reunido, conforme presenciou a TVI, no local.