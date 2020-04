O Torneio de Wimbledon de 2020 foi cancelado, informou a direção do torneio.



Numa nota divulgado no site oficial do Grand Slam britânico, o All England Club explica a decisão com a pandemia mundial de Covid-19, acrescentando que não estavam reunidas as condições de segurança necessárias para a preparação do evento.



Pela primeira vez desde a II Guerra Mundial Wimbledon não se realizará. A 134.ª edição do prestigiado torneio londrino terá lugar entre 28 de junho e 11 de julho de 2021.



Lembre-se que Roland Garros, outro dos três Grand Slams por disputar esta temporada, foi adiado para setembro.



It is with great regret that the AELTC has today decided that The Championships 2020 will be cancelled due to public health concerns linked to the coronavirus epidemic.



The 134th Championships will instead be staged from 28 June to 11 July 2021.