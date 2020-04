Janez Jansa, presidente da Eslovénia, teceu duras críticas a Aleksander Ceferin, presidente da UEFA, devido à realização do jogo entre Atalanta e Valência. O político esloveno considerou que o seu compatriota, que é o máximo responsável do futebol europeu, nunca deveria ter permitido aquela «bomba biológica» acontecer.



«Foi uma decisão irresponsável e criminosa. Uma autêntica bomba biológica», disse Janez Jansa, citado pelo Corriere dello Sport.



O presidente afirmou ainda que, mesmo depois do aviso da Organização Mundial de Saúde, houve jogos que não foram cancelados devido à ganância, por dinheiro.



O confronto pessoal entre Ceferin e Jansa não é novo, dado que o presidente da UEFA, também ele cidadão esloveno, havia criticado as políticas económicas implementadas pelo presidente esloveno durante a pandemia da covid-19.