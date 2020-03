É um esforço incansável, diário, e até ao limite aquele que está a ser imposto à população espanhola no combate à pandemia da Covid-19, com os contributos para arranjar armas para essa luta a surgirem a todo o momento.



O mais recente chegou da parte do piloto Fernando Alonso, que depois de se ter unido à iniciativa da Cruz Vermelha «Nuestra Victória», lançada por dois compatriotas, o tenista Rafa Nadal e o basquetebolista Pau Gasol e que pretende reunir 11 milhões de euros para o combate à pandemia, decidiu agora contribuir para a UNICEF, o fundo das Nações Unidas para a infância, com uma quantia suficiente para a compra de 4000 equipamentos de proteção individual e de 300 mil máscaras.



Uma oferta do piloto que o Comité da Cruz Vermelha em Espanha fez questão de elogiar nas redes sociais: «Queremos agradecer ao nosso querido embaixador Fernando Alonso a sua doação para ajudarmos na luta para proteger quem nos protege. Obrigado por estar sempre ao lado de quem mais precisa de nós! A tua solidariedade e empatia emociona-nos», pode ler-se na publicação.



Alonso não tardou em responder a estas palavras e, também nas redes sociais, escreveu: «Obrigado a vocês pelo incansável trabalho que fazem sempre, como neste momento delicado. Com a UNICEF já comprámos material de saúde tão urgente e necessário. Qualquer ajuda é pouca e deixo o meu ânimo a todos» disse o piloto num texto onde apelou à contribuição de todos para esta causa.



Aos 38 anos, Fernando Alonso, bicampeão do mundo de Fórmula 1, está ultimamente dedicado às provas de resistência automóvel, depois de uma curta passagem pela IndyCar Series nos Estados Unidos.



O piloto é natural de Oviedo, capital das Astúrias e uma das regiões menos assoladas pela pandemia da Covid-19 que em Espanha já contagiou 94417 habitantes e provocou a morte 8269 pessoas, sendo o país do mundo onde estes alarmantes números mais subiram nos últimos dias.