Portugal registou, nas últimas 24 horas, mais 46 óbitos associados à covid-19 e um recorde de 43.729 novos casos de infeção, de acordo com os dados do boletim diário epidemiológico desta segunda-feira, da Direção-Geral da Saúde (DGS).

É o maior registo de infeções num só dia, com um total de 43.729, a maior parte da região Norte (18.116) e da região de Lisboa e Vale do Tejo (13.987), seguidos depois pela região Centro (6.339), Madeira (2.117), Alentejo (1.1394), Algarve (1.160) e Açores (616).

O número de óbitos, o mais elevado desde fevereiro de 2021, também voltou a disparar, com um total de 43, mais quinze do que no dia anterior, mais de metade oriundos da região do Lisboa e Vale do Tejo (25 óbitos), à frente da Região Norte (11), região Centro (6), Madeira (3) e Algarve (1).

O número de recuperações (42.055) ficou abaixo do número de novas infeções (43.729), pelo que o número de casos ativos voltou a subir, com mais 1.628 casos do que na véspera, para um total de 332.786.

O número de internamentos também subiu ligeiramente, com mais 17 casos, num total de 1.955, mas o número de doentes entregues aos cuidados intensivos diminuiu, com menos 14 casos do que na véspera, num total agora atualizado em 160.

Os números desta terça-feira revelam ainda o R(t) desceu para 1,13, enquanto a incidência está agora nos 4.200 casos de infeção por cada 100 mil habitantes.