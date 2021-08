Portugal registou nas últimas 24 horas mais 2.118 novos casos de covid-19 e 11 mortes em consequência da doença, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

De acordo com os dados mais recentes, registou-se uma diminuição de doentes internados (menos 24 num total de 744) e uma redução dos casos em UCI (144, menos dez do que na véspera).

Foram ainda dadas como recuperadas 3.666 pessoas e há agora 43.745 casos ativos em Portugal, menos 1.559 do que na véspera.

A região de Lisboa e Vale do Tejo foi a que totalizou um maior número de óbitos (quatro) e tem mais 727 infetados. O Norte tem mais 775 casos e duas mortes, no Centro houve dois óbitos e 265 novos casos, no Alentejo são mais 131 infetados e duas mortes e no Algarve 174 novos casos e um óbito.

Na Madeira foram registados mais 43 casos e nos Açores três.

As vítimas mortais deste relatório são:

60-69 anos: um homem

70-79 anos: um homem e seis mulheres

Mais de 80 anos: um homem e duas mulheres