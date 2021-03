Nas últimas 24 horas, Portugal regista mais 16 mortes e 248 novos infetados com o novo coronavírus, de acordo com o boletim divulgado pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

Há uma subida em relação às seis mortes da véspera e uma descida dos 450 novos casos de domingo. Este é, aliás, o dia com menos infetados em 24 horas 1 de setembro.

Nas últimas 24 horas, há mais 555 recuperados. Neste momento, o país tem 33.120 casos ativos do novo coronavírus, menos 232 do que na véspera.

Depois de vários dias consecutivos a descer, o número de internamentos voltou a aumentar pelo segundo dia: há agora mais seis doentes internados, de um total de 771; em Unidades de Cuidados Intensivos o número desce para 165, menos cinco do que na véspera.

Das 16 mortes indicadas no relatório, 12 foram registadas na região de Lisboa e Vale do Tejo, que tem também a maioria dos novos casos, 85. Outras três foram no Centro, onde há mais 27 infetados, e uma na Madeira, onde há mais dez infetados.

Na região Norte há mais 58 infetados, no Alentejo 13, no Algarve 44 e nos Açores 11.

As vítimas mortais deste relatório são:

50-59 anos: um homem

60-69 anos: um homem

70-79 anos: cinco homens

Mais de 80 anos: quatro homens e cinco mulheres