Portugal registou mais 46 mortes por covid-19 e 20.041 novos casos, esta quarta-feira, segundo o boletim epidemiológico da Direção Geral da Saúde (DGS).



Desde o início da pandemia do país já faleceram 20.666 pessoas e registam-se mais de dois milhões de infeções.



Estão agora internadas 2.141 pessoas (menos 129 do que na terça-feira) e 142 em unidades de cuidados intensivos (menos cinco nas últimas 24 horas).

Dos 46 óbitos por covid-19 nas últimas 24 horas, 16 foram registados na região Norte, 12 no Centro, 12 em Lisboa, 2 no Alentejo e 2 no Algarve.

A região de Lisboa e Vale do Tejo foi a que registou mais novos casos de infeção desde terça-feira (6.831), seguindo-se o Norte (5.594), Centro (3.819), Algarve (1.371) e Alentejo (1.060). O número de casos ativos diminuiu para 536.483, menos 352 do que na terça-feira.



Em sentido contrário, mais de 20 mil pessoas recuperaram da infecção nas últimas 24 horas num total de 2.574.750 recuperados.



O Rt - que estima o número de casos secundários de infeção resultantes de cada pessoa portadora do vírus – e que estava em 0,81 na segunda-feira, voltou esta quarta-feira a registar uma descida, tanto a nível nacional como também em Portugal continental (0,76 e 0,75, respetivamente.