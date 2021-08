Portugal registou nas últimas 24 horas mais 2.676 novos casos de covid-19 e oito mortes em consequência da doença, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).



No total, o país contabiliza 17.630 óbitos por covid-19 e 1.017.308 casos confirmados desde Março de 2020.



Das oito vítimas mortais, seis aconteceram na região de Lisboa e Vale do Tejo e duas na região Norte.



Já em relação ao número de novos casos, a área de Lisboa e Vale do Tejo, registou 885 casos e a região Norte, 911 nas últimas 24 horas. Na região Centro há mais 410 pessoas infetadas enquanto no Algarve há mais 232. Por sua vez, registaram-se 138 novos casos no Alentejo, 48 nos Açores e 52 na Madeira.

Esta sábado, mais 2996 pessoas foram consideradas recuperadas da doença num total de 955.090. Há menos seis pessoas internadas, num total de 681, e mais duas nos Cuidados Intensivos (145).



Há um total de 44.588 casos ativos no país. O índice de transmissibilidade do vírus mantém-se em 0,98.



