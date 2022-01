Portugal registou, este sábado, mais 43 óbitos associados à covid-19 e mais 58.131 novos casos, de acordo com o boletim diário epidemiológico deste sábado, da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Dos novos óbitos, 18 foram na região de Lisboa e Vale do Tejo, 15 no Norte, quatro no Centro, dois no Alentejo, dois no Algarve e dois na Madeira.

Dos novos casos, 25.255 foram no Norte, 17.165 em Lisboa e Vale do Tejo, 8.716 no Centro, 2.244 no Algarve, 1.915 no Alentejo, 1.708 na Madeira e 1.128 nos Açores.

Há menos 17 pessoas internadas, para um total de 2.027. Em unidades de cuidados intensivos estão menos oito pessoas, um total de 154.

Há a registar mais 26.160 recuperados. O número de casos ativos subiu para 454.821, sendo, assim, mais 31.928 face aos dados de sexta-feira da DGS.

Há mais 26.184 contactos em vigilância, para um total de 452.094.

Incidência desce, R(t) sobe

O R(t), quer nacional, quer no Continente, subiu de 1,10 para 1,13, sendo que a incidência desceu face aos números apresentados na sexta-feira. A incidência nacional é de 4200,6 casos por 100 mil habitantes (era de 4731,3 na sexta-feira) e, no Continente, de 4155,9 casos por 100 mil habitantes (era de 4.676 na sexta-feira).