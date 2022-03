Portugal regista este domingo mais 17 mortes e 10.066 casos de covid-19, segundo o boletim epidemiológico da Direção Geral da Saúde.



O número de internamentos registou um aumento significativo, com 19 pessoas hospitalizadas nas últimas 24 horas, estando agora 1.208 pessoas nesta situação. Já o número de internamentos em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) registou uma ligeira diminuição, estando agora internadas nestas unidades 82 pessoas (menos três).

Dos 17 óbitos registados este domingo, oito foram contabilizados na região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT), quatro no Norte e quatro no Centro, e uma no Algarve.

A região de LVT foi também a que registou o maior número de casos de covid-19 (4.117), seguindo-se o Centro (1.997), Norte (1.613), Algarve (840) e Alentejo (585).

Recuperaram da doença nas últimas 24 horas um total de 11.203 pessoas.

Desde a chegada da pandemia, em março de 2020, estão confirmadas 21.199 mortes, três milhões 332 mil casos e dois milhões 832 mil recuperados.



O Rt nacional é de 0,78 e no continente está nos 0,76, o que significa que cada doente com Covid-19 infeta, em média, menos de uma pessoa.

A taxa de incidência nacional é de 1512,7 de casos por 100 mil habitantes. No continente está em 1432,4 casos.