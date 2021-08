Portugal registou nas últimas 24 horas mais 2.571 novos casos de covid-19 e mais 12 mortes, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

O relatório aponta ainda para um decréscimo nos internamentos, com menos cinco doentes internados, num total de 727. Em unidades de cuidados intensivos está menos um doente, 161 no total.

Recuperaram da doença 2.821 pessoas, num total de 939.376 desde o início da pandemia, mas há menos 262 casos ativos, estando infetadas neste momento 44.193 pessoas.

Desde o início da pandemia já foram confirmados mais de um milhão de casos em Portugal (1.001.118).

A maioria dos óbitos ocorreu em Lisboa e Vale do Tejo (sete), região que mais 901 novos casos.

No Norte há mais 915 infetados, no Centro são mais 281 casos e uma morte, no Alentejo 118 novos casos, no Algarve 286 infetados e três mortes. Nos Açores há mais 29 infetados e um óbito e na Madeira 41 novos casos.