Portugal registou nas últimas 24 horas mais 2.217 novos casos de covid-19 e mais 13 mortes, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

O relatório aponta ainda para um aumento nos internamentos, com mais 17 doentes internados, num total de 744. Em unidades de cuidados intensivos estão menos quatro doentes, 157 no total.

Recuperaram da doença 1.030 pessoas, num total de 940.406 desde o início da pandemia, mas há mais 1.174 casos ativos, estando infetadas neste momento 45.367 pessoas.

Em Lisboa e Vale do Tejo houve quatro óbitos e 813 novos casos e no Norte houve também quatro mortes e há mais 678 infetados.

No Centro são mais 199 casos e três mortes, no Alentejo 149 novos casos e um óbito, no Algarve 272 infetados e uma morte. Nos Açores há mais 51 infetados e na Madeira 51 novos casos.

As vítimas mortais deste relatório são:

60-69 anos: uma mulher

70-79 anos: quatro homens

Mais de 80 anos: três homens e cinco mulheres