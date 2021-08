Portugal registou nas últimas 24 horas mais 2.261 novos casos de covid-19 e 13 mortes em consequência da doença, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia em Portugal já morreram 17.658 pessoas devido à covid-19 e registaram-se mais de um milhão e 22 mil de casos de infeção.

Há 716 pessoas internadas, menos 17 que no dia anterior. O número de doentes nos cuidados intensivos é de 148, menos três do que na véspera.

Há, neste momento, 44.180 casos ativos, menos 1.362 do que na segunda-feira. Há mais 3.610 recuperados da doença num total de 960.969 desde o início da pandemia.

A maioria das mortes registaram-se na Região Norte (cinco), região onde há 792 novos casos. Em Lisboa e Vale do Tejo ocorreram três óbitos e há mais 684 infetados, no Algarve houve também três mortes e há mais 161 casos e no Centro morreram duas pessoas e há mais 363 infetados.

Madeira são mais 32 novos casos e nos Açores 13.

As vítimas mortais deste relatório são:

50-59 anos: uma mulher

60-69 anos: dois homens

70-79 anos: uma mulher